Глава немецкой химкомпании назвал антироссийские санкции бесполезными

Введенные против России санкции бесполезны уверен глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen (LB) Вольфганг Айзенберг. Все из-за того, что большая часть мира не присоединилась к мерам.

Промышленник осудил идею ввести эмбарго на поставки российского газа.

«Мы не должны ослаблять санкциями себя сильнее, чем Владимира Путина», — высказал он мнение газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Айзенберг признался, что его предприятия останется без энергии в случае отказа от российского газа. Производство придется сократить на 33-50%. Упадут продажи. Из-за этого придется сокращать рабочих.

«При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», — заключил глава LB.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В ответ страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции. В Европе сейчас обсуждается даже запрет на поставки углеводородов из России. Однако специалисты пока не видят реальной возможности для отказа от нефти и газа из РФ.