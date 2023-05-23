Глава немецкой разведки не увидел каких-либо признаков ослабления России в военном плане

В военном плане не видно никаких признаков ослабления России. Об этом заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль, передает РИА Новости.

«Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами», — отметил в интервью изданию Die Welt Каль.

По его словам, в этом отношении не может быть и речи о слабости или о скором сворачивании Москвой своей деятельности.

Ранее военный стратег австрийского Министерства обороны Маркус Райснер обратил внимание на то, что многие пытаются преувеличить слабость ВС России. Он предостерег от этого, назвав Россию противником, которого нужно воспринимать всерьез.