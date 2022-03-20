Глава немецких профсоюзов предупредил о мировом кризисе из-за ситуации на Украине

Председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost заявил, что миру грозит экономический кризис из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Хоффмана, европейская и глобальная экономическая система сильно зависит от текущей обстановки и ей нужны меры поддержки.

«Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис. В Германии более легкий доступ к краткосрочным пособиям должен был быть продлен после июня. То же самое относится к экономической помощи», — пояснил он.

Хоффман добавил, что на уровне Евросоюза, как и во время пандемии, нужно создать новый фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.