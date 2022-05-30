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Происшествия
30 мая 2022  10:40
Павел Климчак

Глава «Народного совета Казани» получил срок за призывы к насилию под идеологией СССР

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В прошлом году сотрудники УФСБ России по Татарстану задержали руководителя незарегистрированной организации «Народный совет города Казани» Вадима Тюлюкова. Используя в преступных целях идеологию Советского Союза, он призывал участников организации к отказу от своих гражданских обязанностей и требований власти РФ, а также призывал в соцсетях к насилию в отношении представителей власти и сотрудников полиции.

На него было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к экстремизму». В конце марта этого года Авиастроительный районный суд Казани приговорил Тюлюкова к двум с половиной годам в колонии-поселении, а также запретил ему участвовать в работе общественных организаций на два года. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

#призыв #экстремизм
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