Глава «Народного совета Казани» получил срок за призывы к насилию под идеологией СССР

В прошлом году сотрудники УФСБ России по Татарстану задержали руководителя незарегистрированной организации «Народный совет города Казани» Вадима Тюлюкова. Используя в преступных целях идеологию Советского Союза, он призывал участников организации к отказу от своих гражданских обязанностей и требований власти РФ, а также призывал в соцсетях к насилию в отношении представителей власти и сотрудников полиции.

На него было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к экстремизму». В конце марта этого года Авиастроительный районный суд Казани приговорил Тюлюкова к двум с половиной годам в колонии-поселении, а также запретил ему участвовать в работе общественных организаций на два года. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.