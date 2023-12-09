Глава «Народного фронта» в РТ: Выдвижения Путина на выборы ждали все патриоты страны

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Решение о выдвижении Владимира Путина ждали все, кому небезразлична судьба России. Таким мнением с «Татар-информом» поделился руководитель Регионального исполнительного комитета ОНФ в Республике Татарстан Ринат Фазылов.

Собеседник агентства подчеркнул, что Путин — один из наиболее сильных мировых лидеров.

«Всесторонне поддерживаю решение Владимира Путина о выдвижении на грядущих выборах. Эту новость ждали все патриоты нашей страны, те, кому небезразлично будущее нашего государства. Президент в очередной раз показал свою ответственность за судьбу России в такой сложный исторический момент», – отметил он.

Фазылов сказал, что Владимир Путин укрепляет суверенитет нашей страны и думает о ее многонациональном народ. Поэтому принятое им решение о выдвижении на выборы – это гарантия сохранения независимости и дальнейшего развития социального и справедливого государства.

Напомним, Владимир Путин сообщил о решении выдвинуться на новый срок на церемонии по случаю Дня Героев Отечества в ответ на вопрос, заданный спикером парламента ДНР Артемом Жогой. По его мнению, действующего Президента поддерживает «вся Россия».

Выборы Президента продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.