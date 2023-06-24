Глава народного фронта: «Недопустимы никакие склоки в нашем тылу»

В условиях, когда Россия участвует в СВО и когда против нашей страны ополчился весь Запад, страны-участники альянса НАТО, недопустимы никакие склоки в нашем тылу. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель Регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Ринат Фазылов.

«Мы все должны сплотиться вокруг нашего главнокомандующего – Президента РФ. Недопустимы никакие склоки в нашем тылу», – отметил он.

Также Ринат Фазылов сообщил, что народный фронт продолжает свою гуманитарную миссию для нашей общей Победы.