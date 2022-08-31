Нацбанк РТ пообещал поддержку бизнесу за вклад в трансформацию экономики

Татарстанские эксперты направили более 30 предложений по развитию финансового рынка в России. Особая роль в этом отводится банковскому сектору – так, планируется привлечь банки к участию в проектах по экономическому развитию. Причем в приоритете – проекты, которые будут повышать устойчивость экономики в долгосрочной перспективе, сообщил управляющий отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин.

«Банк России ежегодно разрабатывает проект основных направлений развития финансового рынка, в котором участвуют бизнес, органы власти и научное сообщество страны. И в этом году ситуация на финансовом рынке изменилась очень существенно», – заявил Шарифуллин.

По мнению Шарифуллина, ключевая задача финансового рынка сегодня – финансирование трансформации экономики, в котором важная роль отводится банковскому сектору. Отдельное внимание планируется уделить малому и среднему бизнесу, так как он способен подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства.

«Основные принципы поддержки – адресность, доступность и прозрачность. Для этого необходимо создание четкого набора критериев для компаний, которые вносят вклад в трансформацию экономики», – заключил Шарифуллин.