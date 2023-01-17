Глава МВФ на форуме в Давосе вспомнила песню «Хотят ли русские войны»

Главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вспомнила песню «Хотят ли русские войны» и заметила, что разрешение ситуации вокруг Украины станет прекрасной новостью для мировой экономики. Ее выступление транслировало агентство Reuters.

«Есть знаменитая русская песня — „Хотят ли русские войны“. И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось и как мы можем положить этому конец? Даже столетние войны заканчивались за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех. И конечно, это будет прекрасной новостью для мировой экономики», — подчеркнула Георгиева.

Кроме того, директор-распорядитель МВФ охарактеризовала вооруженный конфликт на Украине как «ужасающий» и вспомнила 1990-е годы, когда работала в Москве во Всемирном банке. «И в то время, когда русских спрашивали, кем они себя считают, большинство отвечали: европейцами. Даже [те], кто живет в азиатской части России. Когда вы зададите этот вопрос русским сейчас, они ответят: мы другие, мы отличаемся от остального мира», — констатировала она.

Глава МВФ выразила уверенность, что ранее было необходимо прилагать больше усилий для интеграции России и россиян в мировое сообщество. «<…> когда население страны подписывается под тем, что не соответствует их интересам, миру есть над чем задуматься», — добавила она.

Георгиева также выразила обеспокоенность тем, что из-за противостояния на Украине ко всем россиянам начинают относиться одинаково. «Есть так много замечательных, умных русских людей, которые не согласны с этой политикой. Некоторые из них сейчас в Польше или Финляндии, например», — сказала она.

«Мир должен быть объединен человечностью, мы должны понимать, как мы зависим друг от друга. По большому счету, мы не такие уж разные, мы все — часть человечества», — резюмировала руководитель МВФ.

«Хотят ли русские войны» — популярная советская песня на слова поэта Евгения Евтушенко. Автор музыки — Эдуард Колмановский, впервые композиция была исполнена в 1961 году Марком Бернесом.