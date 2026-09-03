Глава МВД Татарстана выдал служебные удостоверения выпускникам профильных вузов

Фото: МВД по РТ

Министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов раздал служебные удостоверения выпускникам профильных вузов МВД России, поступивших на службу в правоохранительные органы республики.

Как сообщили в МВД по РТ, удостоверения получили 52 человека. Среди них выпускники Казанского, Уфимского и Уральского юридических институтов, а также те, кто окончил Нижегородскую академию, Краснодарский и Московский университеты.

Десять человек окончили учебу с отличием. Среди них – стипендиат специальной государственной стипендии Республики Татарстан и стипендиат именной стипендии МВД по РТ им. генерал-лейтенанта внутренней службы С.З.Япеева. Еще трое имеют спортивные и научные достижения.

Фото: МВД по РТ

«Помните главное: для миллионов граждан России именно сотрудник полиции является олицетворением государства и власти. Ваша корректность, а главное – результативность работы напрямую формирует мнение людей о Министерстве внутренних дел. Каждый брошенный нам вызов – это экзамен на доверие общества. Доверие общества нужно не только завоевать, но и, что очень важно, не потерять его», – отметил Сатретдинов в своем напутственном слове.

Также наставления молодым сотрудникам дали представители православного и исламского духовенства.

В этот же день молодые офицеры полиции посетили музей МВД по РТ, познакомились с доской почета и работой дежурной части. Также вместе с замминистра внутренних дел Татарстана генерал-майором полиции Алексеем Завгородневым и начальником Управления по работе с личным составом полковником полиции Ильхамом Сахаповым молодые сотрудники возложили цветы к Стене Памяти Мемориально-культового комплекса министерства.