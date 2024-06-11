Глава МВД Татарстана вручил юным россиянам первые паспорта

Сегодня, в преддверии Дня России, министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов вручил молодым гражданам России первые документы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Быть гражданином России – это большая ответственность <...> С получением паспорта вы делаете шаг в большую, взрослую жизнь, получаете не только права и обязанности, но и большую ответственность», – добавил он.

Фото: © МВД Татарстана

На мероприятии также присутствовали родители подростков. Они поздравили ребят и пожелали им выбрать верный жизненный путь, правильно расставить жизненные приоритеты, стремиться к новым победам и быть достойными гражданами своей страны.

Сегодня свои первые паспорта получили Давид и Даниил Шалагины. Примечательно, что один из ребят – кадет Казанского суворовского военного училища.

«Для нас с братом это важное событие в нашей жизни. Вдвойне волнующе, так как паспорт нам вручают в стенах министерства, там, где несет службу наша мама – сотрудник штаба Управления МВД России по Казани», – подчеркнул Даниил.

Фото: © МВД Татарстана

В завершении торжественного мероприятия ребята с удовольствием фотографировались на память, гордо держа в руках свой первый и главный документ – паспорт гражданина РФ. Также для ребят и их родителей провели экскурсию по экспозициям музея.