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Глава МВД Татарстана возложил цветы на могилы ветеранов Великой Отечественной войны
В Министерстве внутренних дел по Республике Татарстан торжественно отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Праздничные мероприятия начались с традиционного посещения руководством МВД Татарстана мемориальных захоронений на Арском кладбище Казани.
Министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов возглавил делегацию, которая возложила цветы к могилам бывших руководителей и сотрудников ведомства, отдавших жизнь за Родину. Среди них - могилы экс-министра МВД ТАССР Салиха Япеева, оперативника Владислава Долгова, заместителей министра Нуруллы Абдуллина, Юрия Слепнева, Дамира Динниулова, Андрея Вазанова, Рафиля Нугуманова и Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.
Затем на территории Мемориально-культового комплекса МВД республики состоялось возложение гирлянды к Памятнику сотрудникам органов внутренних дел, выставление почетного караула и церемония у бюста Салиха Япеева.
Праздник завершился концертом в Культурном центре МВД Татарстана. Министр Дамир Сатретдинов поблагодарил ветеранов и подчеркнул, что современное поколение помнит цену Победы и хранит память о единстве и самоотверженности народа в годы войны.
По окончании мероприятия Сатретдинов вручил награды отличившимся гражданам и сотрудникам органов внутренних дел республики за проявленные мужество, гражданственность и содействие МВД.
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