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Общество 31 июля 2025 16:51

Глава МВД Татарстана проверил работу территориальных ОВД

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Глава МВД Татарстана проверил работу территориальных ОВД
Дамир Сатретдинов
Фото: МВД по РТ

Министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов во время рабочей поездки проверил работу сотрудников ОМВД России по Актанышскому району, а также провел совещание с руководством и личным составом полиции района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник ОМВД России по Актанышскому району Марат Мингазов доложил главе ведомства о состоянии оперативной обстановки.

Дамир Сатретдинов акцентировал внимание личного состава на необходимости неукоснительного соблюдения служебной дисциплины и законности, обозначил меры по повышению эффективности работы по основным направлениям оперативно-служебной деятельности.

Также министр посетил ОМВД России по Агрызскому району, где наградил ряд сотрудников ведомственными наградами.

#МВД по РТ
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