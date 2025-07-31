Глава МВД Татарстана проверил работу территориальных ОВД

Дамир Сатретдинов

Фото: МВД по РТ

Министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов во время рабочей поездки проверил работу сотрудников ОМВД России по Актанышскому району, а также провел совещание с руководством и личным составом полиции района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник ОМВД России по Актанышскому району Марат Мингазов доложил главе ведомства о состоянии оперативной обстановки.

Дамир Сатретдинов акцентировал внимание личного состава на необходимости неукоснительного соблюдения служебной дисциплины и законности, обозначил меры по повышению эффективности работы по основным направлениям оперативно-служебной деятельности.

Также министр посетил ОМВД России по Агрызскому району, где наградил ряд сотрудников ведомственными наградами.