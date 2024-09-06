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Глава МВД Татарстана проверил работу полицейских Буинского района
Министр внутренних дел по РТ, генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов посетил отдел МВД России по Буинскому району с рабочим визитом. Он проверил условия службы сотрудников, организацию работы территориального подразделения, материально-техническую обеспеченность, осмотрел служебные помещения и пообщался с сотрудниками отдела. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Кроме того, глава ведомства ознакомился с выполнением полицейскими своих обязанностей и оценил их готовность к службе. Сатретдинов провел совещание с руководящим составом ОВД, где заслушал доклады об оперативной обстановке в районе и о принимаемых мерах по противодействию преступности. Он определил приоритетные задачи по укреплению правопорядка, обеспечению безопасности населения и комплектованию личного состава.
В завершение встреч Сатретдинов подчеркнул важность соблюдения служебной дисциплины и законности, вежливого обращения с гражданами, а также пожелал сотрудникам отделов успехов в дальнейшей служебной деятельности.
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