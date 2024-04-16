Глава МВД Татарстана проверил работу центра временного содержания иностранцев в Челнах

Глава МВД Татарстана Дамир Сатретдинов совершил рабочую поездку в Набережые Челны, где посетил центр временного содержания иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр изучил условия размещения и проживания граждан, которые по приговору суда подлежат депортации из России. Кроме того, он смотрел внутренние помещения: административное здание, жилой корпус и медицинский блок.

Также новый глава МВД Татарстана провел совещание с руководящим составом Автограда, заслушал доклады об оперативной обстановке и принимаемым мерам. Сатретдинов проверил организацию несения службы и условия работы сотрудников полиции.