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Глава МВД Татарстана проверил работу центра временного содержания иностранцев в Челнах
Глава МВД Татарстана Дамир Сатретдинов совершил рабочую поездку в Набережые Челны, где посетил центр временного содержания иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Министр изучил условия размещения и проживания граждан, которые по приговору суда подлежат депортации из России. Кроме того, он смотрел внутренние помещения: административное здание, жилой корпус и медицинский блок.
Также новый глава МВД Татарстана провел совещание с руководящим составом Автограда, заслушал доклады об оперативной обстановке и принимаемым мерам. Сатретдинов проверил организацию несения службы и условия работы сотрудников полиции.
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