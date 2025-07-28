Глава МВД Татарстана принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам КЮИ МВД

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

В Казанском юридическом институте МВД России состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам, которую посетил министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов. Приказом начальника института слушателям пятого курса присвоено очередное специальное звание лейтенантов полиции, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

«В вашей жизни начинается новый этап. Вы становитесь неотъемлемой частью полицейского профессионального сообщества и приступаете к исполнению своих служебных обязанностей. Хочу выразить слова благодарности профессорско-преподавательскому составу института за ту работу, которую они проделали с большим сердцем и ответственностью, передали свои знания и опыт. Окружившие вас отеческой заботой. Буквально через месяц вы начнете службу в органах внутренних дел. Надеюсь, что тот багаж знаний, полученные навыки и умения позволят вам стать успешными и достойными сотрудниками полиции», – отметил Дамир Сатретдинов.

Дамир Сатретдинов Фото: Пресс-служба МВД по РТ

Поздравить молодых лейтенантов на церемонию также прибыл зампред комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, Герой России Расим Баксиков.

Мероприятие традиционно началось поощрением выпускников, показавших высокие академические достижения, соблюдавших образцовую дисциплину и активно участвовавших в общественной жизни института.

Выпускник института Булат Ярхамов от имени вчерашних студентов поблагодарил всех, кто помогал им в получении высшего юридического образования.

По устоявшейся доброй традиции торжество завершилось исполнением гимна Казанского юридического института МВД России и церемониальным проходом торжественным маршем.