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Глава МВД Татарстана поздравил выпускников Елабужского суворовского училища
В Елабуге состоялась церемония вручения аттестатов 13-му выпуску Елабужского суворовского военного училища МВД РФ. Мероприятие посетили высокопоставленные гости, включая министра внутренних дел Татарстана генерал-майора полиции Дамира Сатретдинова.
43 выпускника, среди которых двое отличников, получили аттестаты, знаки об окончании училища и символические алые погоны с буквами «СВУ». Елабужское СВУ МВД России, открытое в 2009 году, продолжает традиции подготовки кадров для органов внутренних дел.
Министр Сатретдинов поздравил выпускников, пожелав им успехов и выразив уверенность в их будущем как достойных граждан России. Он также отметил важную роль преподавательского состава в воспитании суворовцев и вручил награды отличившимся выпускникам и офицерам.
Церемония сопровождалась выступлением эстрадно-духового оркестра МВД Татарстана под руководством народного артиста РТ Марата Кадырова. Выпускники прошли торжественным маршем и, следуя традиции, подбросили в воздух монеты как символ будущей успешной карьеры.
После церемонии министр Сатретдинов ознакомился с учебно-материальной базой училища и его богатой историей.
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