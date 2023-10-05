Глава МВД Татарстана поздравил коллег со 105-летием уголовного розыска РФ

5 октября 1918 года Народный Комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Положение об организации отделов уголовного розыска».

Во всех городах с тех пор были организованы специальные подразделения для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом.

Сегодня уголовный розыск стал одним из крупнейших и важных подразделений органов МВД. Ежедневно его сотрудники сталкиваются с ситуациями, которые сопряжены с риском для жизни, и выдержку проявляют каждый раз, а также самообладание и бескомпромиссность.

На торжественном мероприятии глава МВД Татарстана Артем Хохорин подчеркнул, что уголовный розыск всегда был и остается самой ведущей службой в системе органов внутренних дел.

«Сотрудники уголовного розыска всегда на передовой, первыми встречаются с преступниками, первыми разбираются с самыми сложными ситуациями и, во-многом, от результатов работы вашей службы зависит и авторитет системы МВД, и результаты деятельности и отношения граждан к тому, как мы работаем», – сказал Хохорин.

Глава ведомства поблагодарил личный состав за работу, в том числе за громкие задержания последних лет, и отметил, что республике есть чем и кем гордиться.

«Нам есть чем гордиться, у нас мощный фундамент, у нас мощные руководители и сотрудники. Вам приходится работать и в полях, на передовой, и головой надо работать, и ногами топать, и днем, и ночью, и в любое время года – подъем, вперёд, поехали», – подытожил глава МВД РТ.

В завершение мероприятия министр внутренних дел Республики Татарстан наградил отличившихся сотрудников ведомственными наградами.