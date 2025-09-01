Глава МВД Татарстана помог многодетной семье подготовиться к школе

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

По инициативе главы МВД Татарстана Дамира Сатретдинова, сотрудники ведомства, воспитывающие пятерых и более детей, получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Одной из таких семей стала семья майора полиции Игоря Федорова. У него и его супруги шестеро детей: старшей – 16 лет, младшим близнецам – 2,5 года. Трое школьников – Людмила, Игорь и Надежда – учатся в лицее имени Н. Лобачевского и активно занимаются спортом, музыкой и учебой. Людмила в этом году начала обучение в центре «Сириус» и мечтает стать биотехнологом. Игорь увлечен стрельбой и планирует связать жизнь с полицией. Надежда любит литературу и хочет стать учителем.

Младшие дети – пятилетний Александр и близнецы Маша и Наташа – пока посещают детский сад.

Накануне 1 сентября министр лично навестил семью Федоровых и передал школьникам полезные подарки: рюкзаки, канцтовары и многофункциональное устройство, о котором давно мечтали подростки. Младшие дети получили развивающие игрушки.