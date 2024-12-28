Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава МВД Татарстана исполнил новогодние желания 13-летних двойняшек из Казани
Благодаря Всероссийской акции «Ёлка желаний» под Новый год исполнились желания 13-летних Дарьи и Даниила Епифановых из Казани. Министр внутренних дел РТ Дамир Сатретдинов получил шарик с мечтой двойняшек с ОВЗ – они мечтали об умных колонках.
Мечта ребят стала реальностью. Утром у подъезда детей ждал автомобиль Госавтоинспекции, который доставил их до подразделения конной полиции. В батальоне патрульно-постовой службы Дарья и Даниил познакомились с конной полицией, прокатились на лошадях по имени Порох и Могикан.
Затем дети отправились в зональный центр кинологической службы МВД по республике, где служебные собаки продемонстрировали свои навыки в послушании, задержании преступника и поиске взрывчатых веществ. Дарья и Даниил были в восторге от Дикси – собаки, которая не только умеет задерживать правонарушителей, но и прекрасно ладит с детьми.
Долгожданные подарки ждали ребят в Музее республиканского МВД. После проведенной экскурсии министр внутренних дел РТ Дамир Сатретдинов пришел к детям с подарками.
«Мы узнали ваши пожелания на новый год. И хочу вам сказать, что ваши пожелания мы учли и готовы вручить вам интерактивные умные колонки. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Хочу пожелать, чтобы в новом 2025 году вы получали в школе только отличные оценки, слушались родителей. Побольше позитива вам, побольше удовольствия! Счастливого Нового года!» – поздравил детей глава ведомства.
На этом волшебство не закончилось: министр предложил позвать Деда Мороза, который принес сладкие подарки, а дети порадовали его стихами Александра Пушкина.
Мама детишек Нина Епифанова поблагодарила сотрудников МВД за исполнение заветной мечты детей.
«Для детей получить такие неожиданные сюрпризы – это настоящее новогоднее чудо, о котором они будут помнить всю жизнь», – рассказала она.
Дарья также поделилась своими впечатлениями и поздравила всех полицейских Татарстана с наступающим Новым годом.
«Очень рада что вы создали нам новогоднее настроение! Сегодня было очень интересно, мы получили море эмоций!» – отметила она.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»