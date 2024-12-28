Глава МВД Татарстана исполнил новогодние желания 13-летних двойняшек из Казани

Фото: МВД по РТ

Благодаря Всероссийской акции «Ёлка желаний» под Новый год исполнились желания 13-летних Дарьи и Даниила Епифановых из Казани. Министр внутренних дел РТ Дамир Сатретдинов получил шарик с мечтой двойняшек с ОВЗ – они мечтали об умных колонках.

Мечта ребят стала реальностью. Утром у подъезда детей ждал автомобиль Госавтоинспекции, который доставил их до подразделения конной полиции. В батальоне патрульно-постовой службы Дарья и Даниил познакомились с конной полицией, прокатились на лошадях по имени Порох и Могикан.

Фото: МВД по РТ

Затем дети отправились в зональный центр кинологической службы МВД по республике, где служебные собаки продемонстрировали свои навыки в послушании, задержании преступника и поиске взрывчатых веществ. Дарья и Даниил были в восторге от Дикси – собаки, которая не только умеет задерживать правонарушителей, но и прекрасно ладит с детьми.

Долгожданные подарки ждали ребят в Музее республиканского МВД. После проведенной экскурсии министр внутренних дел РТ Дамир Сатретдинов пришел к детям с подарками.

«Мы узнали ваши пожелания на новый год. И хочу вам сказать, что ваши пожелания мы учли и готовы вручить вам интерактивные умные колонки. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Хочу пожелать, чтобы в новом 2025 году вы получали в школе только отличные оценки, слушались родителей. Побольше позитива вам, побольше удовольствия! Счастливого Нового года!» – поздравил детей глава ведомства.

Фото: МВД по РТ

На этом волшебство не закончилось: министр предложил позвать Деда Мороза, который принес сладкие подарки, а дети порадовали его стихами Александра Пушкина.

Мама детишек Нина Епифанова поблагодарила сотрудников МВД за исполнение заветной мечты детей.

«Для детей получить такие неожиданные сюрпризы – это настоящее новогоднее чудо, о котором они будут помнить всю жизнь», – рассказала она.

Дарья также поделилась своими впечатлениями и поздравила всех полицейских Татарстана с наступающим Новым годом.

«Очень рада что вы создали нам новогоднее настроение! Сегодня было очень интересно, мы получили море эмоций!» – отметила она.