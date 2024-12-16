Глава МВД РТ: «За выездами на встречку следить с БПЛА, потоки разделять барьерами»

На заседании Комиссии по БДД в Кабинете Министров РТ сегодня вновь говорили о росте смертности на дорогах республики. В течение нескольких лет цифры снижались, почему же вдруг снова выросло количество погибших? О том, какие меры будут приниматься для сохранения жизней участников дорожного движения в Татарстане, – в репортаже «Татар-информа».





Заседании Комиссии по БДД в Кабинете Министров РТ началось с неутешительных цифр

Фото: prav.tatarstan.ru

«ДТП на дорогах стало меньше, погибших – больше»

Заседание Комиссии по безопасности дорожного движения в Доме Правительства Татарстана сегодня началось с неутешительных цифр. По словам министра внутренних дел республики Дамира Сатретдинова, за прошедшие 11 месяцев 2024 года в Татарстане произошло около 3 тысяч ДТП, в которых погибли 288 человек.

«В этом году завершается реализация национального проекта "Безопасные и качественные дороги", начавшегося в 2019 году. Со следующего года он перейдет в новый проект – "Инфраструктура для жизни", в него будет включен обновленный паспорт федерального проекта "Безопасность дорожного движения" на 2025 и 2030 годы. За период реализации нацпроекта нам удавалось обеспечить ежегодное снижение показателей аварийности. По сравнению с 2017 годом, видна отчетливая положительная динамика – этому помогло активное взаимодействие министерств и ведомств», – объяснил Дамир Сатретдинов.

Татарстан – один из передовых субъектов с развитой дорожной инфраструктурой, прекрасными дорогами, однако в этом году при положительной динамике общего количества снижения ДТП и раненых, увеличилось количество погибших, дополнил Дамир Сатретдинов.

«Прогноз на 2025 год – не больше 281 погибшего. Для успешной реализации этой задачи нам необходимо оперативно определить наиболее проблемные направления и принять меры. Основные причины ДТП в Татарстане: встречные столкновения, наезды на пешеходов и стоящий транспорт. Сопутствующие: управление в состоянии опьянения и игнорирование ремней безопасности», – объяснил министр.

За прошедшие 11 месяцев 2024 года в Татарстане произошло около 3 тысяч ДТП, в которых погибли 288 человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, серьезно осложнилась обстановка на федеральных трассах – наблюдается значительный рост числа погибших. На региональных дорогах хотя и снизилось количество ДТП, но выросло число погибших и раненых. Рост аварийности зафиксировал на четырех федеральных трассах: М7 «Волга», Казань – Оренбург, М5 «Урал» и Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга».

«Основная причина – это выезд на встречную полосу. По этой причине погибли 48 человек. Госавтоинспекция уделяет внимание профилактике нарушений правил обгонов. Пресечено более 16 тысяч опасных маневров, а в наиболее аварийные периоды были проведены профилактические мероприятия. Наша принципиальная позиция в судах позволила добиться положительных результатов – количество лиц, лишенных прав за нарушение правил при обгонах, увеличилось почти втрое. Исключены 240 потенциально опасных водителей», – отметил Дамир Сатретдинов.

В предотвращении встречных столкновений поможет комплекс с БПЛА

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, по вашему поручению Госавтоинспекция совместно с Иннополисом разработали комплекс, который должен применяться для фиксации нарушений правил обгона. Чтобы мы могли начать его использовать, нужна сертификация», – сказал Дамир Сатретдинов.

Дамир Сатретдинов: «Основные причины ДТП в Татарстане: встречные столкновения, наезды на пешеходов и стоящий транспорт» Фото: prav.tatarstan.ru

Кроме того, глава МВД Татарстана предложил еще один способ борьбы со столкновениями на встречках – разделение встречных потоков.

«Общая протяженность федеральных дорог с разделением потоков составляет всего 39% от общего числа в республике. Ежедневно на двухполосных дорогах в сантиметрах друг от друга разъезжается несколько тысяч водителей. Считаю, что практику разделения встречных потоков требуется расширять», – добавил Дамир Сатретдинов.

Участок, на котором это необходимо сделать в первую очередь, по словам главы МВД Татарстана, – это дорога Казань – Буинск – Ульяновск. На ней за пять лет произошло 36 встречных столкновений. В этих ДТП погибли 17 человек, а 64 получили травмы.

«Об этой дороге мы уже говорили в 2022 году, однако с того момента ничего не изменилось. Также требует внимания дорога Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга». Несмотря на принятие отдельных мер, проблема до сих пор не решена. За последние пять лет на этой трассе погибли 24 человека и 108 получили различные травмы. Главная причина – ширина дороги не соответствует высокой интенсивности движения. Предлагаю проработать вопрос по расширению и разделению встречных потоков на проблемных дорогах», – отметил он.

Глава МВД Татарстана предложил расширять практику разделения встречных потоков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К тому же на дороге Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга» нет мобильной связи, из-за чего нет возможности выставлять комплексы фотофиксации, уточнил Дамир Сатретдинов. По его словам, там необходимо порядка десяти вышек сотовой связи, но строить их даже не планируется из-за того, что они не окупятся. Не менее сложная ситуация, как отметил Дамир Сатретдинов, на региональных дорогах – там число погибших увеличилось на 9 человек.

«Аварийность выросла на дорогах Чистополь – Нижнекамск, Казань – Шемордан, Набережные Челны – Заинск – Альметьевск и Кузайкино – Нурлат. Самые тяжкие последствия в ДТП на встречной полосе, на региональных дорогах нужно использовать аналогичные меры, как и на федеральных трассах. Нужно сделать дополнительные полосы для движения и барьерные ограждения. За последние 4 года из 13,5 тысячи километров региональных дорог расширение до четырех полос выполнено на восьми. Этого явно недостаточно, чтобы исключить ДТП», – сказал он.

Дамир Сатретдинов также отметил необходимость работы со СМИ всех руководителей исполнительного комитета. По его словам, им необходимо отслеживать примеры ДТП в сообществе Госавтоинспекции и публиковать у себя на страницах, чтобы это видели интернет-пользователи, представители всех возрастов. Кроме того, он предложил Министерству спорта и молодежи привлекать медийных личностей к пропаганде ПДД, а на дорогах и рядом с АЗС устанавливать социальные баннеры.

«Глава Алексеевского района не ждал дополнительного финансирования и уже установил подобные баннеры. Призываю всех руководителей исполнительных комитетов последовать примеру, социальная реклама – эффективный метод пропаганды соблюдения ПДД», – сказал он.

На региональных дорогах хотя и снизилось количество ДТП, но выросло число погибших и раненых Фото: © «Татар-информ»

По словам Дамира Сатретдинова, из-за нарушения ПДД на перекрестках погибли 28 человек. Эффективными методами борьбы с этим он назвал создание 538 искусственных неровностей в республике, а также установку 14 информационных щитов на подходе к опасным перекресткам.

«Совместно с Министерством транспорта мы установили 98 перекрестков, где необходимо поставить светофоры. Дополнительно предлагаю вводить круговое движение и внедрять системы фотофиксации. На железнодорожных переездах складывается также неприятная тенденция – в этом году в четырех ДТП погибли два человека. Необходимо провести комплекс мероприятий, чтобы это исправить», – дополнил Дамир Сатретдинов.

Из-за несоблюдения безопасной дистанции в республике погибли 10 человек. Для профилактики таких ДТП на трассе М12 «Восток» экспериментально внедрили разметку «Держи дистанцию». По словам главы МВД республики, уже сейчас заметен положительный эффект – подобных ДТП не зафиксировано. Он попросил руководителей районов перенять этот опыт.

Фарит Ханифов отметил, что на основе анализа ДТП прошлого года были отмечены более 130 участков опасных дорог на трассе М7 Фото: prav.tatarstan.ru

«Он пешком ходить не умеет, но летит на самокате»

На основе анализа ДТП прошлого года были отмечены более 130 участков опасных дорог на трассе М7, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов. При совместной работе с Госавтоинспекцией была сформирована программа БДД с включением локальных объектов в состав проектов.

«На всех аварийных местах были проведены работы по повышению безопасности дорожного движения. Анализ показателей аварийности за пять лет показал, что уменьшение количества ДТП происходило ежегодно, как и количество погибших. Но в текущем году ситуация по смертности увеличилась. Все наши действия будут направлены на то, чтобы количество ДТП, смертность и травмирование уменьшались», – сказал он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, подводя итоги, отметил подробный доклад Дамира Сатретдинова.

«В целом вся ситуация понятна. Несмотря на общую положительную динамику по снижению количества ДТП, нам не удалось снизить динамику гибели людей. Ключевая роль в борьбе со встречными столкновениями будет отдана сотрудникам ГАИ – они будут контролировать с помощью нового комплекса с квадрокоптером опасные места. Важные инженерные меры – это разделение потоков. В этом направлении самое опасное, когда мы не можем разделить полосы. Необходимо эту программу системно, ежегодно решать. Можно использовать практику с троссовыми ограждениями», – сказал Раис РТ.

Он подчеркнул, что нужно изучить каждый участок, где обгон разрешен, но ДТП случались.

«Нужно вводить социальную рекламу на заправках и устанавливать щиты. Важный вопрос – безопасность пешеходов. На трассах в темное время суток происходит то, что происходит. Необходимо обустраивать пешеходные переходы, устанавливать освещение, тротуары и искусственные неровности. Световозвращающие элементы на одежде – тоже необходимая мера, которая поможет спасти жизни», – сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что было зарегистрировано 180 ДТП с участием детей-пешеходов, три ребенка погибли, семь получили травмы.

Рустам Минниханов: «Несмотря на общую положительную динамику по снижению количества ДТП, нам не удалось снизить динамику гибели людей» Фото: prav.tatarstan.ru

«Здесь мы должны работать активнее в школах – это важный аспект воспитания. Если мы не приучаем детей дисциплине, это в будущем плохо для нас кончится. К самокатам я всегда относился с недоверием и был против, они должны использоваться только в специальных местах, где есть инфраструктура с отдельной дорожкой. Самокатчик подвергает опасности не только себя, но и людей вокруг. Наверное, каждый из вас ощущает дискомфорт, когда рядом летит самокатчик. Он пешком ходить не умеет, но летит на самокате», – сказал Рустам Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что похожая проблема есть и с питбайками, и другими новыми средствам передвижения.

«Надо жестко наводить порядок. В первую очередь родителям. Поддерживаю предложение по запрету обслуживания детей на АЗС. Пусть лучше тянутся к спорту, картингу и мотосекциям. Этой темой у нас активно занимается Госавтоинспекция», – дополнил он.

Отдельно Раис Татарстана прошелся по таксистам без документов, он предложил создать республиканскую компанию, которая будет заниматься перевозками и строго соблюдать правила. «Нельзя, чтобы человек, который сам ездить не умеет, возил пассажиров», – подчеркнул Раис РТ.

Премьер-министр республики Алексей Песошин отметил, что печальная статистика по погибшим свидетельствует о низком уровне культуры вождения и необходимости выявления и устранения недостатков в этой области. По его словам, за последние три месяца благодаря приложению «Народный инспектор» было вынесено свыше 2,5 тысячи постановлений об административных правонарушениях.

«Дороги стали лучше, машины – быстрее, а водители какие были, такие и остались. Основная часть водителей не умеет ездить ночью, не умеет ездить в зимних условиях. Вот наступила зима, а водитель как летом ехал, так и зимой едет. За профпригодностью нужно внимательно следить. В целом большая работа ведется, и мы будем ее продолжать. Безопасность людей – это главное наше стремление, мы должны работать и вовлекать в этот процесс наших волонтеров и молодежь», – подытожил Раис Татарстана.