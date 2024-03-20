Глава МВД РТ общественному совету: «Мы нуждаемся в помощи гражданского общества»

В МВД Татарстана состоялось заседание Общественного совета при МВД по Республике Татарстан, сообщили в пресс-службе ведомства.

На заседании Общественного совета при МВД Татарстана председатель Ирина Терентьева подвела итоги деятельности за прошедший год. Особое внимание было уделено работе, проведенной общественными советами при местных отделениях МВД. В 2023 году состоялось 134 заседания, на которых обсуждались вопросы контроля за законностью действий полицейских, улучшения сотрудничества с волонтерскими организациями, повышения качества государственных услуг, предотвращения привлечения молодежи к деструктивным группам, борьбы с IT-преступлениями, экстремизмом и терроризмом, а также противодействия незаконному обороту наркотиков.

Фото: © МВД по РТ

Ирина Терентьева выразила благодарность за проведение 128 различных пропагандистских, профилактических и благотворительных мероприятий, включая акции «Полицейский Дед Мороз» и «Студенческий десант».

Министр внутренних дел Татарстана, генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов, озвучил текущее состояние оперативно-служебной обстановки и планы на следующий год, подчеркнув важность сотрудничества с гражданским обществом.

Фото: © МВД по РТ

«Министерство внутренних дел контролирует обстановку в республике. В наших руках есть определенные меры и профилактического воздействия, но в ряде вопросов МВД нуждается и в помощи гражданского общества», – подчеркнул Дамир Сатретдинов.

Министр также поблагодарил всех членов Общественного совета за оказываемую помощь и поддержку:

Фото: © МВД по РТ

«Вы делаете очень нужное дело, мы находимся в самом начале нашего пути. Государство возвращается к тому, что культура и медиа – это необходимый инструмент. Человека воспитывает не только семья и школа», – сказал он.

В завершение мероприятия был представлен новый член Общественного совета, иеромонах Кирилл, а также награждены члены совета за вклад в укрепление доверия к полиции.