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Происшествия
1 июля 2022  18:43
Павел Климчак

Глава МВД России прекратил использование ручных радаров в ГИБДД

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Владимир Колокольцев поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с Днем образования службы. Министр отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания государства.

На треть сократилась аварийность из-за превышения скорости авто, что стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сегодня в России работают 23,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, координатор общественного движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов назвал решение Колокольцева абсолютно правильным.

«Конечно же, камеры, которые фиксируют нарушения, должны устанавливаться в тех местах, где действительно опасно. И, безусловно, контроль за дорожным движением должен быть максимально гласным, открытым. Я думаю, множество автовладельцев нашей страны тоже поставят "лайк" под подобной инициативой», – сообщил Петр Шкуматов.

#камеры видеофиксации
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