Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава МВД России предложил ужесточить правила выдачи гражданства иностранцам
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что иностранцев, представляющих угрозу общественной безопасности, необходимо выдворять из страны и аннулировать их правовой статус, сообщает ТАСС.
По его словам, надлежит ужесточить контроль при выдаче гражданства иностранцам, а также ужесточить контроль за выдачей разрешений на временное проживание и видов на жительство.
По мнению министра, следует также принять меры по выявлению лиц, которые уклоняются от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования.
«В том числе – на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию», – сообщил Колокольцев.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников