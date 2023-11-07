Глава МВД России предложил ужесточить правила выдачи гражданства иностранцам

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что иностранцев, представляющих угрозу общественной безопасности, необходимо выдворять из страны и аннулировать их правовой статус, сообщает ТАСС.

По его словам, надлежит ужесточить контроль при выдаче гражданства иностранцам, а также ужесточить контроль за выдачей разрешений на временное проживание и видов на жительство.

По мнению министра, следует также принять меры по выявлению лиц, которые уклоняются от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования.

«В том числе – на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию», – сообщил Колокольцев.