Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел. Он отметил, что сегодняшнее поколение сотрудников Министерства достойно продолжает традиции предшественников. Видепоздравление опубликовано на портале «МВД МЕДИА».

«У нашего ведомства славная, героическая история. Более трех столетий люди, которые избрали своей судьбой защиту правопорядка, мужественно и самоотверженно стоят на страже Закона и безопасности», – подчеркнул он.

Владимир Колокольцев также указал, что в этом году раскрываемость преступлений по ряду составов превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство – приблизилась к 100%.Такого в истории еще не было.

Отдельно глава ведомства поздравил коллег, которые выполняют оперативно-служебные задачи в новых субъектах. Несмотря на сложные условия и постоянные провокации со стороны киевского режима там сформированы территориальные органы МВД России, указал он.

«Благодарю личный состав за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе. Желаю вам успехов в службе, благополучия, здоровья, поддержки родных и близких. С праздником!», – подытожил министр внутренних дел РФ.