Глава МВД по РТ представил нового начальника заинской полиции

Министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин представил составу полиции Заинского района нового руководителя – подполковника полиции Ильдара Гизатуллина. До этого он был начальником следственного отдела ОМВД России по Елабужскому району.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

«Спасибо коллективу и руководству района, вы сегодня выглядите достойно, мы ставим вас в пример. Ваш новый руководитель – человек опытный, потенциал его достаточный. Уверен, что вместе вы будете держать те позиции, которые занимаете на данный момент», – сообщил Артем Хохорин.

Также за достигнутые в службе результаты глава ведомства наградил отличившихся сотрудников полиции ведомственными наградами. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Ильдар Гизатуллин родился в городе Аксу Казахской ССР, окончил Академию социального образования. Службу в органах начал следователем следственного отдела при Елабужской полиции. Женат, воспитывает двоих дочерей, награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 2, 3 степени, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» 2 степени.