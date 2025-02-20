Глава МВД по РТ отчитается о работе полиции за 2024 год на заседании Госсовета РТ

Министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Весеннюю сессию парламента откроет сегодня седьмое заседание Государственного Совета РТ VII созыва. В ее повестку включен отчет министра внутренних дел по РТ Дамира Сатретдинова о деятельности полиции за прошлый год.

Всего в повестку внесены 22 вопроса, в том числе 13 республиканских законопроектов и один проект федерального закона.

Все республиканские законопроекты подготовлены к рассмотрению в первом чтении. Ими, в частности, вносятся изменения в Бюджетный, Земельный, Семейный и Экологический кодексы РТ и в законы республики.

Речь идет об изменении в законах об инвестиционном налоговом кредите, об инвестиционной деятельности, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, о ветеринарном деле, о представителях общественности в Квалификационной коллегии судей, об образовании, об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка; о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Кроме того, депутаты заслушают доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РТ в 2024 году и отчет о выполнении программы развития КФУ «Приоритет-2030».

На заседании парламентарии также утвердят кандидатуры семи мировых судей республики и возложат исполнение обязанностей на двух мировых судей.