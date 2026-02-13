Глава МВД по РТ отчитается о деятельности полиции на заседании Госсовета РТ

Восемнадцатое заседание Государственного Совета РТ седьмого созыва состоится 19 февраля. На нем будет представлен отчет министра внутренних дел по Татарстану Дамира Сатретдинова о деятельности полиции за 2025 год. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента.

Всего в повестку предстоящей сессии внесено 24 вопроса, в том числе 11 республиканских и пять федеральных законопроектов. Все проекты республиканских законов подготовлены к первому чтению.

Ими вносятся изменения в законы об образовании, о транспортном налоге, о налоге на имущество организаций, о государственной гражданской службе РТ, о приватизации государственного имущества РТ, об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом в РТ, об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ, об использовании лесов в РТ, о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в РТ, а также в Земельный кодекс РТ.

Кроме того, парламентарии рассмотрят кандидатуры для избрания 11 мировых судей республики и вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Госсовета РТ Азата Зиганшина.

«12 января Азат Ильдусович был назначен министром экологии и природных ресурсов республики. В связи с этим в повестку включен вопрос о досрочном прекращении его депутатских полномочий и об изменении в составе Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, где он работал», – рассказала секретарь парламента Лилия Маврина.

На заседании также будут представлены доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РТ и отчет о реализации программы «Приоритет-2030» в КФУ.

Во время правительственного часа депутаты заслушают информацию о результатах реализации эксперимента по партнерскому финансированию в Татарстане. С докладом выступит министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.