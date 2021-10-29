Глава МВД по РТ назначил нового начальника полиции Нижнекамского района

Министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин представил личному составу УМВД России по Нижнекамскому району нового начальника – подполковника полиции Айдара Фасхутдинова. Глава ведомства пожелал новому начальнику полиции успехов.

«Мы готовы вместе двигаться вперёд, желаю в самые короткие сроки нижнекамскому гарнизону полиции занять лидирующие позиции среди ОВД», – сказал Артём Хохорин.

Айдар Фасхутдинов родился в Нижнекамске, закончил Казанский юридический институт МВД России. В предыдущем занимал должность начальника ОМВД России по Заинскому району. Женат, воспитывает двух дочерей, был награждён медалями МВД России «За отличие в службе» 2 и 3 степени. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.