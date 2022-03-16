Хохорин: «Мы готовы к возможному росту преступности из-за санкций и ситуации на Украине»
Повлияет ли ситуация на Украине и введение санкций в отношении России на криминальную обстановку, в том числе в Татарстане? На какой стадии расследование дела Finiko и следы каких преступлений ведут на Украину? На вопросы депутатов Госсовета РТ ответил глава республиканского МВД Артем Хохорин.
«Не исключено, что события в мире повлияют на криминальную обстановку»
Почти стопроцентная раскрываемость убийств, снижение уровня преступности впервые за четыре года – такими результатами работы полицейских в прошлом году в Татарстане поделился министр внутренних дел РТ Артем Хохорин, выступая перед депутатами на заседании Госсовета РТ.
Число убийств снизилось более чем на 25% – с 252 до 209. Существенно снизилось количество грабежей – с 814 до 618, разбоев – с 153 до 111, и вымогательств – с 349 до 260. Однако наложение санкций на Россию и напряженная обстановка на Украине может сказаться на уровне преступности в будущем, обеспокоен глава ведомства.
«Два года мы работали в условиях пандемии, а сейчас мы сталкиваемся с введением более жестких санкций. Не исключено, что это повлияет на некоторые сферы жизни, в том числе и на криминальную обстановку», – обратился к депутатам Госсовета РТ Артем Хохорин.
Именно краж касался первый вопрос от депутатов, который последовал после выступления Хохорина. Не станет ли их больше, поинтересовался депутат Госсовета Николай Рыбушкин. К слову, как следует из выступления главы регионального МВД, в последние годы число этого вида преступлений в республике уменьшалось.
«События в мире накладывают дополнительные нагрузки. Но мы к ним готовы. В целом, мы контролируем ситуацию. Что касается краж, самая лучшая защита от них – это профилактика и раскрываемость. Мы будем их пресекать и отправлять этих товарищей туда, где они должны быть», – ответил на вопрос депутатов Артем Хохорин.
«Украинский след» в наркобизнесе и киберпреступлениях
Раскрываемость кибермошенничеств остается одной из приоритетных задач МВД по РТ, отметил глава ведомства. За прошлый год в республике было зарегистрировано свыше 17 тысяч дистанционных и IT-преступлений, при этом большинство из них – это кражи с банковских счетов. В прошлом году стражи порядка проделали колоссальную работу – раскрываемость киберпреступлений в Татарстане увеличилась вдвое.
«Более чем в два раза увеличилось количество расследованных краж с банковских счетов – с 476 до 1049. Почти в два раза выросло число расследованных мошенничеств, совершенных с применением IT-технологий, – с 716 до 1227», – уточнил глава ведомства.
Сложность раскрытия киберпреступлений обусловлена тем, что многие мошенники находятся за пределами Татарстана. В некоторых случаях следы ведут на Украину, отметил Хохорин. По его словам, с ноября по декабрь прошлого года в республике была зафиксирована серия мошенничеств, когда неизвестные звонили татарстанцам и выманивали у них крупные суммы денег. Злоумышленники сообщали, что их родственник попал в ДТП и ему срочно нужна финансовая помощь.
«Мы увидели, что концы этих мошенничеств находятся на Украине», – отметил Хохорин.
Жители Украины оказались замешаны и в незаконном обороте наркотиков, добавил глава МВД по РТ. Они занимались сбытом «синтетики» через интернет.
В целом проблем с преступностью, в котором могут быть замешаны иностранцы, в том числе выходцы из Украины, нет, заявил Хохорин, отвечая на вопрос депутата Госдумы Мансура Гарифуллина.
«Иностранцы никогда не оказывали большого влияния на криминальную обстановку в республике. Если брать в цифрах – это полтора-два процента от общего количества преступлений. На данный момент в Татарстане зарегистрировано свыше 1200 выходцев из Украины. Здесь проблем они не создают», – уточнил Хохорин.
Пострадавшие от Finiko нашлись в США, Китае, Канаде и Австралии
Еще один вопрос, который не теряет актуальности, – деятельность финансовых пирамид, в том числе Finiko. Отвечая на вопросы депутата Госсовета РТ Фаниля Багаутдинова, Хохорин посетовал на то, что люди сами продолжали нести туда свои сбережения, даже когда в отношении Finiko уже было возбуждено уголовное дело.
«Finiko, как и другие финансовые пирамиды, – это проблема не только Татарстана, но и всей страны. Год назад за этой трибуной я сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Finiko, но это никого не остановило. Люди так и продолжали нести туда свои деньги. Пострадало огромное количество людей не только в Татарстане и России, но и за ее пределами. Нашлись пострадавшие в Канаде, Китае, США, Австралии», – сказал Хохорин.
Сейчас уголовное дело Finiko расследуется в Москве. При этом в республике возбуждены уголовные дела в отношении еще девяти финансовых пирамид, некоторые уже дошли до суда.
«Цель камер на дорогах – безопасность людей, а не заработок»
Вопрос эффективности фотофиксации и цифровизации на республиканских дорогах поднял депутат Госсовета Хафиз Миргалимов. Не ударяет ли такой метод борьбы с нарушителями ПДД по карманам водителей, спросил депутат.
«Цель цифровизации на дорогах республики – не заработок денег. Это связано прежде всего с безопасностью людей на дорогах. Вы сами прекрасно понимаете, что некоторые слои населения никак не реагируют, пока им не бьют по карману. Поэтому, здесь вопрос денег связан с безопасностью и никуда от этого не денешься», – ответил на вопрос глава МВД по РТ.
В качестве примера Хохорин привел ситуацию, когда в России отменили камеры, вычисляющие среднюю скорость. Это привело к увеличению аварийности на некоторых трассах в республике.
«Взять, например, трассу М7, над ее обустройством работали много лет, вы прекрасно знаете, как сейчас стало спокойно ехать с Набережных Челнов до Казани. Параллельно здесь вводился эксперимент по применению средней скорости. Аварийность на этой дороге упала в десять раз. Как только убрали камеры средней скорости, аварийность опять увеличилась», – отметил Хохорин.
Глава ведомства добавил – несмотря ни на что, работа по цифровизации в Татарстане будет продолжаться. В местах концентрации ДТП будут устанавливаться специальные датчики.