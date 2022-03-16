Хохорин: «Мы готовы к возможному росту преступности из-за санкций и ситуации на Украине»

Повлияет ли ситуация на Украине и введение санкций в отношении России на криминальную обстановку, в том числе в Татарстане? На какой стадии расследование дела Finiko и следы каких преступлений ведут на Украину? На вопросы депутатов Госсовета РТ ответил глава республиканского МВД Артем Хохорин.

Министр внутренних дел РТ Артем Хохорин выступил перед депутатами на заседании Госсовета РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не исключено, что события в мире повлияют на криминальную обстановку»

Почти стопроцентная раскрываемость убийств, снижение уровня преступности впервые за четыре года – такими результатами работы полицейских в прошлом году в Татарстане поделился министр внутренних дел РТ Артем Хохорин, выступая перед депутатами на заседании Госсовета РТ.

Число убийств снизилось более чем на 25% – с 252 до 209. Существенно снизилось количество грабежей – с 814 до 618, разбоев – с 153 до 111, и вымогательств – с 349 до 260. Однако наложение санкций на Россию и напряженная обстановка на Украине может сказаться на уровне преступности в будущем, обеспокоен глава ведомства.

«Два года мы работали в условиях пандемии, а сейчас мы сталкиваемся с введением более жестких санкций. Не исключено, что это повлияет на некоторые сферы жизни, в том числе и на криминальную обстановку», – обратился к депутатам Госсовета РТ Артем Хохорин.

«События в мире накладывают дополнительные нагрузки. Но мы к ним готовы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Именно краж касался первый вопрос от депутатов, который последовал после выступления Хохорина. Не станет ли их больше, поинтересовался депутат Госсовета Николай Рыбушкин. К слову, как следует из выступления главы регионального МВД, в последние годы число этого вида преступлений в республике уменьшалось.

«События в мире накладывают дополнительные нагрузки. Но мы к ним готовы. В целом, мы контролируем ситуацию. Что касается краж, самая лучшая защита от них – это профилактика и раскрываемость. Мы будем их пресекать и отправлять этих товарищей туда, где они должны быть», – ответил на вопрос депутатов Артем Хохорин.

«Украинский след» в наркобизнесе и киберпреступлениях

Раскрываемость кибермошенничеств остается одной из приоритетных задач МВД по РТ, отметил глава ведомства. За прошлый год в республике было зарегистрировано свыше 17 тысяч дистанционных и IT-преступлений, при этом большинство из них – это кражи с банковских счетов. В прошлом году стражи порядка проделали колоссальную работу – раскрываемость киберпреступлений в Татарстане увеличилась вдвое.

«Более чем в два раза увеличилось количество расследованных краж с банковских счетов – с 476 до 1049. Почти в два раза выросло число расследованных мошенничеств, совершенных с применением IT-технологий, – с 716 до 1227», – уточнил глава ведомства.

Сложность раскрытия киберпреступлений обусловлена тем, что многие мошенники находятся за пределами Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сложность раскрытия киберпреступлений обусловлена тем, что многие мошенники находятся за пределами Татарстана. В некоторых случаях следы ведут на Украину, отметил Хохорин. По его словам, с ноября по декабрь прошлого года в республике была зафиксирована серия мошенничеств, когда неизвестные звонили татарстанцам и выманивали у них крупные суммы денег. Злоумышленники сообщали, что их родственник попал в ДТП и ему срочно нужна финансовая помощь.

«Мы увидели, что концы этих мошенничеств находятся на Украине», – отметил Хохорин.

Жители Украины оказались замешаны и в незаконном обороте наркотиков, добавил глава МВД по РТ. Они занимались сбытом «синтетики» через интернет.

В целом проблем с преступностью, в котором могут быть замешаны иностранцы, в том числе выходцы из Украины, нет, заявил Хохорин, отвечая на вопрос депутата Госдумы Мансура Гарифуллина.

«Иностранцы никогда не оказывали большого влияния на криминальную обстановку в республике. Если брать в цифрах – это полтора-два процента от общего количества преступлений. На данный момент в Татарстане зарегистрировано свыше 1200 выходцев из Украины. Здесь проблем они не создают», – уточнил Хохорин.

Пострадавшие от Finiko нашлись в США, Китае, Канаде и Австралии

Еще один вопрос, который не теряет актуальности, – деятельность финансовых пирамид, в том числе Finiko. Отвечая на вопросы депутата Госсовета РТ Фаниля Багаутдинова, Хохорин посетовал на то, что люди сами продолжали нести туда свои сбережения, даже когда в отношении Finiko уже было возбуждено уголовное дело.

Хохорин посетовал на то, что люди сами продолжали нести туда свои сбережения, даже когда в отношении Finiko уже было возбуждено уголовное дело Фото: © Максим Каримов / «Татар-информ»

«Finiko, как и другие финансовые пирамиды, – это проблема не только Татарстана, но и всей страны. Год назад за этой трибуной я сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Finiko, но это никого не остановило. Люди так и продолжали нести туда свои деньги. Пострадало огромное количество людей не только в Татарстане и России, но и за ее пределами. Нашлись пострадавшие в Канаде, Китае, США, Австралии», – сказал Хохорин.

Сейчас уголовное дело Finiko расследуется в Москве. При этом в республике возбуждены уголовные дела в отношении еще девяти финансовых пирамид, некоторые уже дошли до суда.

«Цель камер на дорогах – безопасность людей, а не заработок»

Вопрос эффективности фотофиксации и цифровизации на республиканских дорогах поднял депутат Госсовета Хафиз Миргалимов. Не ударяет ли такой метод борьбы с нарушителями ПДД по карманам водителей, спросил депутат.

«Цель цифровизации на дорогах республики – не заработок денег. Это связано прежде всего с безопасностью людей на дорогах. Вы сами прекрасно понимаете, что некоторые слои населения никак не реагируют, пока им не бьют по карману. Поэтому, здесь вопрос денег связан с безопасностью и никуда от этого не денешься», – ответил на вопрос глава МВД по РТ.

«Как только убрали камеры средней скорости, аварийность опять увеличилась» Фото: © «Татар-информ»

В качестве примера Хохорин привел ситуацию, когда в России отменили камеры, вычисляющие среднюю скорость. Это привело к увеличению аварийности на некоторых трассах в республике.

«Взять, например, трассу М7, над ее обустройством работали много лет, вы прекрасно знаете, как сейчас стало спокойно ехать с Набережных Челнов до Казани. Параллельно здесь вводился эксперимент по применению средней скорости. Аварийность на этой дороге упала в десять раз. Как только убрали камеры средней скорости, аварийность опять увеличилась», – отметил Хохорин.

Глава ведомства добавил – несмотря ни на что, работа по цифровизации в Татарстане будет продолжаться. В местах концентрации ДТП будут устанавливаться специальные датчики.