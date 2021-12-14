Глава МВД по РТ Артем Хохорин назначил нового руководителя высокогорской полиции

Министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин представил личному составу ОМВД России по Высокогорскому району нового начальника – подполковника полиции Айнура Валиева. Ранее он был начальником ОМВД России по Агрызскому району.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Глава МВД по РТ поблагодарил коллектив отдела за работу и пожелал Айнуру Зиннуровичу успехов на новой должности.

Айнур Валиев родился в Арске, окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах начал в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска, после этого работал замначальника ОМВД России по Арскому району.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Женат, воспитывает троих дочерей, награжден медалями МВД России «За отличие в службе» всех степеней, «За доблесть в службе», а также нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД РТ».