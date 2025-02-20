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Происшествия 20 февраля 2025 10:47

Глава МВД: На улицах Татарстана стало безопаснее - преступлений стало меньше

Глава МВД: На улицах Татарстана стало безопаснее - преступлений стало меньше
Дамир Сатретдинов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На улицах Татарстана стало безопаснее: за прошлый год было зарегистрировано рекордно низкое количество преступлений, на четверть уменьшилось количество убийств, также меньше стало краж и взломов. Об этом на седьмом заседании Государственного Совета Республики Татарстан рассказал министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов.

«Мы провели большое количество профилактических мероприятий. Сократилось количество преступлений среди ранее судимых граждан и среди несовершеннолетних. Были раскрыты почти все преступления, которые вызывали общественный резонанс», – рассказал Дамир Сатретдинов.

Сатретдинов отметил, что Татарстан остается в числе наиболее безопасных регионов.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#МВД по РТ #госсовет рт #заседание госсовета рт
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