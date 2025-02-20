Глава МВД: На улицах Татарстана стало безопаснее - преступлений стало меньше
Дамир Сатретдинов
На улицах Татарстана стало безопаснее: за прошлый год было зарегистрировано рекордно низкое количество преступлений, на четверть уменьшилось количество убийств, также меньше стало краж и взломов. Об этом на седьмом заседании Государственного Совета Республики Татарстан рассказал министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов.
«Мы провели большое количество профилактических мероприятий. Сократилось количество преступлений среди ранее судимых граждан и среди несовершеннолетних. Были раскрыты почти все преступления, которые вызывали общественный резонанс», – рассказал Дамир Сатретдинов.
Сатретдинов отметил, что Татарстан остается в числе наиболее безопасных регионов.