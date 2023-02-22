Глава МВД и омбудсмен расскажут о своей работе в 2022 году на заседании Госсовета РТ

В Казани сегодня пройдет 41-е заседание Государственного Совета Татарстана. На нем министр внутренних дел по республике Артем Хохорин представит депутатам отчет о деятельности полиции за прошлый год. О результатах работы в 2022 году также расскажет Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Всего на заседании депутатам будет представлено несколько отчетов, в том числе о реализации программы развития КФУ и парламентского Комитета по социальной политике. На правительственном часе будут подведены итоги проведения в Татарстане Года цифровизации.

В повестку заседания включено 23 вопроса. К первому чтению подготовлены республиканские законопроекты, связанные с дополнительными соглашениями к соглашениям о предоставлении Татарстану из федерального бюджета кредитов, проведением капремонта общего имущества в многоквартирных домах, пожарной безопасностью, внесением изменений в Семейный кодекс РТ и закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Кроме того, депутаты обсудят законопроекты, которые касаются внесения изменений в Бюджетный кодекс РТ и законы «Об инвестиционной деятельности в РТ», «Об Уполномоченном при Президенте РТ по защите прав предпринимателей» и «О ветеринарном деле в РТ».

Кроме того, парламентарии рассмотрят обращение Госсовета Татарстана к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Оно связано с внесением изменений в список должностей и учреждений, работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.