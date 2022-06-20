Глава Мурманской области попросил Путина поддержать программу газификации региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил Президента России Владимира Путина поддержать газификацию региона с помощью строительства магистрального газопровода от города Волхова Ленинградской области до Мурманска длиной 1367 километров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Этот проект известен достаточно давно. Правительство понимает, что это необходимо, но необходимо Ваше решение, чтобы запустить этот процесс и определить источники финансирования, в том числе параметры той цены, которая будет для конечных потребителей», — пояснил глава региона.

«Это тоже очень важный аспект, потому что по прошлым расчетам окупаемость проекта, хотя этот вопрос тоже зависит от срока кредита, стоимости денег и прочего…» — обозначил Чибис одну из важных составляющих проблемы на встрече с главой государства.

Губернатор также отметил, что за три года в регионе удалось сократить выбросы диоксида серы на почти 80%. Этого, по его словам, удалось добиться, модернизировав либо закрыв вредные производства, на месте которых теперь строятся новые.