Глава Московской области доложил Путину о реализации программы газификации

В рамках реализации поручения о газификации в больших городах в Московской области ведется активная работа, заявил глава региона Андрей Воробьев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Вы дали срок — 18 месяцев, максимум два года. Мы этим занимаемся, открыли специальные офисы в этих населенных пунктах и, соответственно, ты заключаешь договор, к тебе приходит газ уже в дом, ты платишь минимум 90, максимум 150 рублей, в зависимости от того, какой набор ты взял: бойлер, котел и плита или что-то одно из них», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что жители очень позитивно воспринимают работу над этим проектом.

«Вы сказали о том, что в нашей стране газ должен быть и в больших городах, что понятно — у нас 96% газификации, — и в малых населенных пунктах. Это, признаюсь, была очень долгожданная забота о 100 тысячах населенных пунктов, [где] 300 тысяч человек проживают», — отметил губернатор.

Воробьев также сообщил, что в рамках газификации населенных пунктов регион тесно сотрудничает с «Газпромом».

Напомним, к президентской программе социальной газификации 2021 года будут подключены 1182 населенных пункта в Подмосковье, в которых проживают 410 600 человек.