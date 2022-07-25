Глава «Молодой Гвардии» Татарстана Динар Бариев отправился волонтером на Донбасс

Депутат Госсовета Татарстана, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Динар Бариев отправился в Мариуполь для работы волонтером в Центре гуманитарной помощи партии. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«После завершения весенней сессии и с наступлением парламентских каникул я принял решение присоединиться к работе центра по оказанию гуманитарной помощи на территории Мариуполя», — пояснил Бариев.

Он напомнил, что «Единая Россия» с первых дней специальной военной операции на Украине присоединилась к сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

«Для нас было очень важно наладить работу по поддержке, которая состоит из нескольких этапов. Во-первых, это открытие гуманитарного штаба „Мы Вместе“ по сбору продуктов, средств личной гигиены, бытовой химии, одежды и других вещей. Во-вторых, сортировка гуманитарной помощи и ее отправка в пункты временного размещения Татарстана и распределительный центр Ростовской области. В-третьих, организация встречи и расселение вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик в пунктах временного размещения. В-четвертых, отбор и подготовка волонтеров для отправки на территорию Донецкой народной республики», — пояснил депутат.

Динар Бариев будет работать в штабе в Мариуполе с 25 июля по 8 августа. Штаб помогает с раздачей продуктов первой необходимости, сортировкой одежды и оказанием помощи в заполнении документов.