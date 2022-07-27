Глава Молодежного форума ОИС: «Казань станет площадкой для обмена опытом молодых лидеров»

Казань станет точкой притяжения молодых лидеров из разных сфер деятельности во время проведения V Глобального форума молодых дипломатов и Казанского глобального молодежного саммита. События пройдут в татарстанской столице в конце августа и станут импульсом для обмена опытом молодежи из десятков стран мира. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке к этим мероприятиям, сообщил президент Молодежного форума Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айхан.

«Казань будет играть роль уникальной платформы для привлечения молодых лидеров из различных областей, позволив обменяться им передовыми практиками. Очень важно поддерживать международные организации, работающие с молодежью. Саммит позволит показать, что наращивание роли молодежи становится неотъемлемым элементом глобального развития», – отметил Таха Айхан.

Он подчеркнул, что саммит будет иметь большое практическое значение в плоскости проведения работы с молодежью.

«Мы верим, что саммит позволит усовершенствовать молодежную политику. В фокусе обсуждений форума будут актуальные темы – потребности молодежи, ее миграция, а также рост профессиональных навыков молодых людей», – заключил Таха Айхан.

