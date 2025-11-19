Глава МОК: Спорт должен оставаться маяком надежды без дискриминации
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри поделилась мнением относительно допуска спортсменов на международные соревнования. Она также считает, что на спортсменов не должны распространяться дискриминации в результате политического вмешательства.
«Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут собираться вместе в духе мирного соревнования. В этом суть олимпизма: каждый допущенный спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства.
Принимающие страны должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и автономию спорта. Если бы вы решили наложить на меня санкции, когда моя страна переживала кризис, я бы не дошла до Олимпийских игр, не выиграла свои олимпийские медали. Мой путь был бы совсем иным. Спорт изменил мою жизнь. И я очень благодарна за это, и буду бороться каждый день, чтобы спортсмены из каждого уголка нашего мира имели такие же возможности», – цитирует Ковентри официальный сайт МОК.
В конце Ковентри отметила, что МОК прислушивается к каждому члену комитета одинаково с уважением и каждая федерация имеет равнозначную ценность. Глава олимпийского комитета подчеркнула, что демократия в спорте означает – каждый голос имеет одинаковый вес.