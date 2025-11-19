Глава МОК: Спорт должен оставаться маяком надежды без дискриминации

Фото: olympics.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри поделилась мнением относительно допуска спортсменов на международные соревнования. Она также считает, что на спортсменов не должны распространяться дискриминации в результате политического вмешательства.

«Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут собираться вместе в духе мирного соревнования. В этом суть олимпизма: каждый допущенный спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства.

Принимающие страны должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и автономию спорта. Если бы вы решили наложить на меня санкции, когда моя страна переживала кризис, я бы не дошла до Олимпийских игр, не выиграла свои олимпийские медали. Мой путь был бы совсем иным. Спорт изменил мою жизнь. И я очень благодарна за это, и буду бороться каждый день, чтобы спортсмены из каждого уголка нашего мира имели такие же возможности», – цитирует Ковентри официальный сайт МОК.

В конце Ковентри отметила, что МОК прислушивается к каждому члену комитета одинаково с уважением и каждая федерация имеет равнозначную ценность. Глава олимпийского комитета подчеркнула, что демократия в спорте означает – каждый голос имеет одинаковый вес.