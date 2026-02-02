Глава МОК ответила о сроках полноценного возвращения россиян на мировые первенства

Фото: olympics.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри на пресс-конференции посвященной ОИ-2026 в Италии ответила о сроках возвращения российских спортсменов в полноценном статусе на мировую арену.

«Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», – сказала Ковентри во время общения с журналистами.

13 российских спортсменов по семи видам спорта примут участие в нейтральном статусе в Зимних Олимпийских играх-2026, которые пройдут в двух городах Италии, в Милане и в Кортине-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля.

Церемония открытия игр пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Время начала – в 22:00 мск.