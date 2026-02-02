news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 2 февраля 2026 17:32

Глава МОК ответила о сроках полноценного возвращения россиян на мировые первенства

Читайте нас в
Телеграм
Глава МОК ответила о сроках полноценного возвращения россиян на мировые первенства
Фото: olympics.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри на пресс-конференции посвященной ОИ-2026 в Италии ответила о сроках возвращения российских спортсменов в полноценном статусе на мировую арену.

«Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», – сказала Ковентри во время общения с журналистами.

13 российских спортсменов по семи видам спорта примут участие в нейтральном статусе в Зимних Олимпийских играх-2026, которые пройдут в двух городах Италии, в Милане и в Кортине-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля.

Церемония открытия игр пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Время начала – в 22:00 мск.

#Олимпийские игры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
План «Буран» в Казани продлят до среды

План «Буран» в Казани продлят до среды

2 февраля 2026
Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»

Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»

2 февраля 2026