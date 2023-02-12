Глава МОК: Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных состязаниях

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах во время чемпионата мира по горнолыжному спорту в Куршевеле заявил, что не правительствам стран решать, кому участвовать в международных соревнованиях. Об этом передает РИА Новости.

«Мы видели на Открытом чемпионате Австралии, что украинская теннисистка (Катерина Байндль) играет с нейтральным игроком с российским паспортом (Камиллой Рахимовой). Мы видели белорусскую теннисистку (Арину Соболенко) с нейтральным статусом, которая даже выиграла Открытый чемпионат Австралии. Так почему же это не может быть возможно в бассейне или в зале? — сказал Бах. — Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать их. Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях».

Он также утверждает, что такой подход стал бы «концом международных спортивных соревнований, какими мы их знаем сегодня».

Напомним, 25 января исполком МОК выступил за то, чтобы вернуть атлетов из России и Беларуси на международные соревнования в нейтральном статусе, и при этом предложил не допускать тех спортсменов, которые активно поддерживают спецоперацию.

В минувшую пятницу министр спорта Литвы заявила, что 35 стран выступили за недопуск РФ и Беларуси до Олимпиады-2024.