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Политика 12 июля 2025 09:13

Глава МИД КНДР заявила о полной поддержке политики России по защите суверенитета

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Пхеньян выразил безусловную поддержку курсу России на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

«Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога», — подчеркнула она.

Цой Сон Хи также отметила, что визит Лаврова в КНДР демонстрирует стремление Москвы укреплять стратегическое партнерство с Пхеньяном.

Сергей Лавров прибыл в КНДР с трехдневным рабочим визитом. В рамках поездки он посетит город Вонсан. Северная Корея стала второй остановкой в турне министра. Ранее он находился в Малайзии, где участвовал в мероприятиях в рамках форматов Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

#КНДР #россия и кндр #Сергей Лавров
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