Глава Минземимущества РТ: Земельными участками обеспечили 41724 многодетных семьи

Земельными участками в Республике Татарстан обеспечены 41 724 многодетных семьи. Об этом заявил сегодня на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В 2021 году работа по предоставлению земельных участков многодетных семьям была продолжена. В список на предоставление земельных участков в Татарстане включено 65 967 семей. На кадастровый учет поставлено 45 790 участков. Обеспечены земельными участками 41 724 многодетных семьи, не обеспечено — 24 243 семьи, которые ожидают предоставления бесплатного земельного участка» , — отметил министр.

Фаниль Аглиуллин привел также данные в разрезе муниципальных районов. Полностью выполнена работа по обеспечению многодетных семей за 2021 год в 19 муниципальных образованиях, в 11 районах показатель составляет от 90 до 99%, в пяти районах — от 80 до 90%.

В целом по республике в текущем году предоставлен 3 201 участок. Почти 70% дефицита приходится на Казань и Набережные Челны, подчеркнул министр.

В Казани земельные участки предоставили 6 659 семьям. Освоены муниципальные массивы в поселках Сокуры и Каймары. Продолжается работа по освоению федеральных массивов. На кадастровый учет поставили 2 274 участка общей площадью 639 га для индивидуального жилищного строительства. Многодетными семьями выбрано 2 219 участков.

В Набережных Челнах многодетным семьям предоставили 3 373 земельных участка, представят еще 5 346. Полностью осовоены муниципальные массивы в селах Азьмушкино, Семекеево, Ильбухтино, Калмаш.

Глава Минземимущества РТ напомнил мэру Набережных Челнов о том, что необходимо ускорить работу по вовлечению дополнительных территорий.

Президент РТ Рустам Минниханов предложил изучить опыт других регионов в части работы с многодетными семьями, новые формы их поддержки, в том числе обеспечения земельными участками и создания необходимой инфраструктуры.