Глава Минземимущества РТ расскажет о сервисе «Витрина имущества»
Азат Кадыров
Завтра, 26 июня, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров расскажет в прямом эфире о запущенном в республике новом сервисе «Витрина имущества». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На электронной площадке размещается информация о неиспользуемом имуществе. Министр объяснит, чем она полезна жителям и предпринимателям региона.
Прямой эфир будет организован в сообществе Правительства Татарстана в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке Центра управления регионом РТ.
Трансляция начнется в 10 часов утра 26 июня по ссылке: vk.cc/cN6Mwn.