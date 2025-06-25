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Экономика 25 июня 2025 09:29

Глава Минземимущества РТ расскажет о сервисе «Витрина имущества»

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Глава Минземимущества РТ расскажет о сервисе «Витрина имущества»
Азат Кадыров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 26 июня, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров расскажет в прямом эфире о запущенном в республике новом сервисе «Витрина имущества». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На электронной площадке размещается информация о неиспользуемом имуществе. Министр объяснит, чем она полезна жителям и предпринимателям региона.

Прямой эфир будет организован в сообществе Правительства Татарстана в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке Центра управления регионом РТ.

Трансляция начнется в 10 часов утра 26 июня по ссылке: vk.cc/cN6Mwn.

#прямой эфир #минземимущества рт #азат кадыров
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