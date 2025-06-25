Глава Минземимущества РТ расскажет о сервисе «Витрина имущества»

Азат Кадыров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 26 июня, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров расскажет в прямом эфире о запущенном в республике новом сервисе «Витрина имущества». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На электронной площадке размещается информация о неиспользуемом имуществе. Министр объяснит, чем она полезна жителям и предпринимателям региона.

Прямой эфир будет организован в сообществе Правительства Татарстана в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке Центра управления регионом РТ.

Трансляция начнется в 10 часов утра 26 июня по ссылке: vk.cc/cN6Mwn.