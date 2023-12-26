Глава Минземимущества РТ расскажет о цифровизации недвижимости и участках для многодетных

Завтра, 27 декабря, министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин в прямом эфире расскажет о реализации в республике госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Программа #ТатарстанОнлайн с его участием начнется в 13.30.

В ходе эфира речь пойдет, в частности, об основных направлениях работы министерства в завершающемся 2023 году, о выделении земельных участков многодетным семьям и о процессе цифровизации недвижимости в регионе.

Каждый зритель сможет задать интересующий его вопрос, на самые актуальные из них Фаниль Аглиуллин ответит в прямом эфире. На остальные пользователи получат ответ после завершения программы.

Передача #ТатарстанОнлайн будет транслироваться в официальных сообществах Республики Татарстан в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на платформе YouTube.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах региона с апреля 2020 года. За это время гостями передачи стали более 40 министров и руководителей различных ведомств республики, а также депутаты Государственного Совета РТ и Государственной Думы РФ. В сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.