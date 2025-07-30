Глава Минземимущества РТ Кадыров стал наставником ветерана СВО по программе «Батырлар»

Глава министерства земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров встретился с участником программы «Батырлар. Герои Татарстана», ветераном СВО Рустемом Сабировым.

Напомним, что программа «Батырлар. Герои Татарстана» – это специальный республиканский проект по формированию кадрового резерва Татарстана из числа ветеранов и участников СВО, инициированный Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Более 1,6 тыс. человек зарегистрировались на его первый отборочный этап. По результатам трех этапов отобрали 45 участников. Наставниками программы являются руководители министерств и ведомств Татарстана, которые помогают участникам реализоваться в профессиональном плане.

«Учитывая, что у Рустема Сабирова есть опыт в земельно-имущественной сфере и понимание многих процессов, мы планируем в ближайшее время начать подробно знакомить его с работой не только министерства, но и наших подведомственных учреждений. Утвердим график, чтобы это не мешало его нынешней работе, и начнем, тем более что сейчас мы реализуем новые проекты, в том числе и цифровые, где будет полезен взгляд со стороны», – цитирует Кадырова пресс-служба министерства.

Сабиров в разные годы был удостоен государственных наград. Среди них – медали Минобороны РФ «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени, а также Орден Мужества.

За время обучения по программе участники получат навыки в сфере государственного управления, пройдут стажировки в различных ведомствах, примут участие в выездных мероприятиях и многое другое. По итогам обучения они представят аттестационный проект.

фото: пресс-служба Минземимущества РТ