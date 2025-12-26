Глава Минземимущества РТ исполнил мечту школьницы о гитаре в рамках «Елки желаний»

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин присоединился к всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнил мечту 16-летней Аллы Авдеевой, подарив ей гитару, сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

Девушка учится в 10-м классе и давно мечтала научиться играть на гитаре. После окончания школы она планирует поступить в колледж.

«Очень важно поддерживать творческие стремления. Надеюсь, что этот подарок поможет Алле раскрыть свой потенциал и, возможно, даже определиться с будущей профессией», – сказал Фаниль Аглиуллин, передавая музыкальный инструмент.

Министр и коллектив возглавляемого им ведомства поздравили Аллу и ее семью с наступающим Новым годом, пожелав, чтобы 2026 год был насыщенным и интересным, позитивным и радостным.

Акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке. Традицию в 2018 году заложил Президент России Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. добрых исполнителей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание. Желания размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.