Глава Минздрава РТ: Самый рискованный возраст 40-65 лет, когда люди не проверяют здоровье

Татарстанцы старшего трудоспособного возраста нередко пренебрегают своим здоровьем. Таким мнением в прямом эфире поделился министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

«Самый рискованный возрастной ценз – это пациенты от 40 до 65 лет, это именно тот возраст, когда человек считает, что он молод, здоров и его ничего не беспокоит. Есть пациенты, которые два и более года вообще не посещали никаких медорганизаций», – отметил глава ведомства.

По его словам, люди забывают о том, как питание сказывается на здоровье, не контролируют уровень холестерина в крови. Однако сейчас каждый житель страны может бесплатно в поликлинике выявить свои факторы риска, которые могут в дальнейшем привести к развитию того или иного заболевания.

«Существуют рычаги, которые способствуют выявлению и предупреждению болезней. К сожалению, не все население осознает важность таких направлений, как диспансеризация, профилактические осмотры, диспансерное наблюдение. Это именно те ресурсы, которые позволяют выявить болезнь до того момента, пока не произошло невозвратное – человек не ушел в критическое состояние», – заключил Марсель Миннуллин.