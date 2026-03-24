Глава Минздрава РТ рассказал о вредном влиянии бани на репродуктивную функцию мужчин

Регулярное посещение сауны и бани может негативно влиять на репродуктивную функцию мужчин. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

Ранее ТАСС обратил внимание, что в методических рекомендациях Минздрава РФ говорится о влиянии повышенных температур на репродуктивное здоровье мужчин. Если на вопрос в анкете для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья мужчина ответит, что регулярно посещает бани, сауны и другие места с повышенной температурой окружающей среды, его направят на исследование качества спермы.

«Надо обратиться к истории русского народа, в которой баня была основным противозачаточным средством. Наукой доказано, что высокие температуры негативно влияют на сперматогенез. Его стойкой утраты не происходит, но, если после бани прийти на сдачу материала, наверное, анализ будет не совсем адекватным», – прокомментировал Абашев.