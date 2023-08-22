Глава Минздрава РТ рассказал, когда в Челнах начнется строительство пятой горбольницы

Марсель Миннуллин

Скриншот видеотрансляции

В Набережных Челнах вскоре начнется строительство нового здания городской больницы № 5. Об этом на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

«Мы утвердили проект, он очень хороший, учтены все современные требования, удобства и опыт оказания медпомощи. Будет очень хорошая многопрофильная больница в Челнах под номером пять с определенными задачами», – отметил он.

Планируется, что в клинике будут и некоторые элементы высокотехнологичной медицинской помощи.

Министр отметил, что начать строительство планируется либо в конце этого года, либо в самом начале следующего 2024 года.