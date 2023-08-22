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Глава Минздрава РТ рассказал, когда в Челнах начнется строительство пятой горбольницы
В Набережных Челнах вскоре начнется строительство нового здания городской больницы № 5. Об этом на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.
«Мы утвердили проект, он очень хороший, учтены все современные требования, удобства и опыт оказания медпомощи. Будет очень хорошая многопрофильная больница в Челнах под номером пять с определенными задачами», – отметил он.
Планируется, что в клинике будут и некоторые элементы высокотехнологичной медицинской помощи.
Министр отметил, что начать строительство планируется либо в конце этого года, либо в самом начале следующего 2024 года.
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