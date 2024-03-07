Глава Минздрава РТ рассказал, как в республике будут снижать младенческую смертность

Татарстан занимает третью позицию среди регионов в Приволжском федеральном округе с низкой младенческой смертностью, и эту позицию планируют улучшать. Об этом рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин в прямом эфире.

«Одно из ключевых мероприятий – открытие Перинатального центра третьего уровня. Мы проанализировали течение беременности и проблемы, которые возникают по ходу беременности у женщин, и ранжировали этот период на три этапа. Первый этап – наблюдение в женских консультациях. Сейчас их персонал имеет возможность обучаться в технологичных центрах Москвы и на наших кафедрах Казанского государственного медицинского университета, Казанской государственной медакадемии, Казанского федерального университета. Это, прежде всего, более квалифицированное обучение молодых сотрудников, имеющегося персонала, получение новых навыков, практических и теоретических знаний», – отметил глава ведомства.

Второй этап – это родильные дома. В республике трехуровневая система оказания помощи роженицам: в роддомах первого уровня рожают женщины без патологий, во втором могут оказать более сложную медпомощь, а в третьем помощь оказывается женщинам с самыми тяжелыми заболеваниями и где помогают родить женщинам с тремя и более детьми в утробе. Появление нового Перинатального центра улучшит уровень оказания специализированной помощи, отметил министр.

Последний этап, который в республике также будут улучшать - это оказание помощи детям с рождения до трех лет. Министр напомнил, что головным учреждением в республике по данному вопросу является ДРКБ.

При этом Миннуллин напомнил, что по общей смертности Татарстан имеет самый низкий показатель в ПФО. Кроме того, республика – лидер по ожидаемой продолжительности жизни в округе.