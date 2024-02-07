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Глава Минздрава РТ: Проект новой детской больницы в Казани утвержден
В Казани вскоре появится новая детская больница. Об этом на итоговом медсовете ДРКБ рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.
«Мы практически утвердили проект по строительству новой первой детской больницы – это тоже будет больница третьего уровня», – отметил он.
Миннуллин подчеркнул, что вечером нагрузка на приемное отделение ДРКБ увеличивается в разы, и 80% обращающихся это жители Казани.
По его мнению, благодаря появлению новой многопрофильной больницы получится значительно разгрузить республиканскую клинику.
«Больница будет строиться быстро», – заметил министр.
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